Rai1: a “Cose Nostre” la Mafia del Pane delle Preserre e la storia di Anna Barba

La storia di Anna Barba di Arena – che con le sue denunce ha portato la magistratura e le forze dell’ordine ad assestare un duro colpo alla criminalità delle Preserre vibonesi ed in particolare alla c.d. “Mafia del Pane” – sbarca su Raiuno. Una storia al centro del nuovo appuntamento con “Cose Nostre”, il programma condotto da Emilia Brandi, in onda giovedì 5 agosto alle 23.50 su Rai 1. Dalle richieste estorsive ai danni di Anna Barba sino al 1995 con l’attentato alla vita del figlio, Francesco Franzè, colpito al ventre da un pallettone. Con la caparbietà di una donna costretta a lottare in un mondo al maschile, Anna Barba è tra le pochissime ad aver denunciato, nelle Preserre vibonesi, i propri estorsori, portando alla loro condanna. Ma la battaglia non è ancora finita perché, anche dal carcere, gli aguzzini non hanno mai smesso di tormentarla.

LEGGI ANCHE: “Mafia del pane” nelle Preserre: risarcimento record a vittima di tentato omicidio