Incendio sulla collina tra Maierato e Pizzo, la condanna del sindaco Limardo

Il sindaco Maria Limardo

«Purtroppo, in questa ondata di caldo torrido, gli incendi non hanno risparmiato nemmeno la nostra Provincia. È ferma la condanna per ogni gesto, anche di semplice distrazione, che possa contribuire a scatenare tali distruttivi fenomeni. Il mio pensiero affettuoso e grato va agli uomini e alle donne dei vigili del fuoco impegnati fino allo stremo nello sforzo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza i centri abitati». A parlare – attraverso un post pubblicato sulla pagina social – è il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, a seguito di quanto sta accadendo in queste ore lungo la collina che sovrasta la strada provinciale tra Maierato e Pizzo, dove un incendio di enormi proporzioni sta mettendo a dura prova il lavoro dei vigili del fuoco impegnati ancora con diverse squadre del comando provinciale di Vibo Valentia. Nel pomeriggio anche l’aiuto di un elicottero giunto da Germaneto nel tentativo di domare le fiamme dall’alto. L’allarme è stato lanciato alla sala operativa attorno alle ore 16. Cinque famiglie sono state evacuate. Le fiamme nel pomeriggio hanno minacciato anche il ristorante “Go”, ubicato proprio nella zona. La strada provinciale è stata chiusa al traffico.

