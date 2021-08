Incendio a Pizzo, a fuoco la collina vicino il supermercato Coop – Video

Sul posto due squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, per un totale di 15 uomini impegnati a domare le fiamme

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Non si è ancora del tutto placata l’emergenza incendi in Calabria. Un rogo di vaste proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi a Pizzo, sull’area collinare nei pressi del supermercato Coop. Sul posto due squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, per un totale di 15 uomini che da circa un’ora sono impegnati a spegnere le fiamme. Una delle squadre opera da sopra la collina e l’altra al di sotto, dove il fuoco sembra già essere sotto controllo.