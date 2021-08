Pizzoni, tanta paura per un incendio che ha lambito le abitazioni

I danni dell’alluvione del 2018

Non c’è pace per gli abitanti del viale Generale Arena a Pizzoni. Nell’ottobre 2018 l’alluvione che colpì proprio quella zona, quando le eccessive precipitazioni e l’incuria dell’uomo provocarono distruzione ed enormi danni agli abitanti. Ci furono allora abitazioni allagate, strade distrutte come arate da giganteschi trattori, auto e motori agricoli resi inservibili e agricoltura devastata (non ci scappò il morto per pura fortuna). A distanza di tre anni solo la strada è stata quasi ripristinata, mentre dei risarcimenti (tra burocrazia e lungaggini) non si sa nulla. Ieri di nuovo tanta paura (come quasi in tutta la Calabria) a causa di un incendio che ha lambito le abitazioni del suddetto viale Generale Arena. Tanta paura ma fortunatamente alla fine dopo un lavoro estenuante i vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio, con grande sollievo degli abitanti della zona.