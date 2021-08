Vibo, pericolosa la nuova strada Cancello Rosso-Candrilli: transito vietato ai non residenti

Rimessa a nuovo e consegnata al Comune di Vibo Valentia dal Consorzio di bonifica vibonese lo scorso 8 luglio, ma pochi giorni fa è stata chiusa al traffico, il transito oggi è consentito soltanto ai cittadini residenti e ai proprietari dei fondi. Parliamo della strada interpoderale denominata Cancello Rosso – Candrilli che, partendo dal centro abitato della città capoluogo, arriva fino a Porto Salvo. Il giorno della sua apertura e consegna ufficiale al Comune tutto si è svolto in grande stile: erano presenti, oltre al presidente del Consorzio Domenico Piccione, il sindaco del capoluogo Maria Limardo, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Giovanni Russo, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il senatore vibonese di Forza Italia Giuseppe Mangialavori e il consigliere regionale Vito Pitaro. [Continua in basso]

La decisione – di inibire il transito ai non residenti – è stata assunta dal comando della Polizia municipale di Palazzo Luigi Razza per motivi di sicurezza: troppi i sinistri registrati in questo breve periodo in cui il tracciato è rimasto aperto al transito. Insomma, così come si presenta oggi, nonostante i lavori di ammodernamento, l’arteria appare pericolosa. Meglio allora limitare il traffico. La strada, che in passato consentiva agli agricoltori delle Marinate di recarsi a piedi nel capoluogo per vendere i loro prodotti agricoli, è rimasta chiusa per decenni. Ma, anche se ad inizio luglio è stata riaperta al transito veicolare, l’arteria ha mostrato subito problemi di sicurezza. Alcuni proprietari dei terreni, infatti, non hanno dato il via libera per fare allargare la carreggiata, che quindi in alcuni punti è rimasta più stretta, tanto da non consentire con facilità, in precisi tratti, il passaggio di due automobili. Anche la segnaletica fino a poco tempo fa non era ancora stata del tutto sistemata.

Il progetto

Il Consorzio di bonifica vibonese ha ottenuto a fine 2020 il via libera al progetto che prevedeva appunto la realizzazione della strada che collega Vibo Valentia a Porto Salvo. Si tratta di un tracciato interpoderale di tre chilometri e 800 metri che attraversa l’area rurale di località Candrilli con accesso dal quartiere Cancello Rosso e sbocco nell’area industriale di Porto Salvo. All’epoca l’arteria si presentava scoscesa e a tratti inaccessibile. L’obiettivo, dunque, era quello di rimetterla a nuovo e permettere così di raggiungere le Marinate in pochissimi minuti. Il progetto è stato redatto dal Consorzio di bonifica vibonese che ha reperito dall’assessorato regionale all’Agricoltura un finanziamento di 222mila euro. La somma è stata impiegata sia per realizzare una condotta irrigua a vantaggio delle numerose aziende agricole – circa 80 imprese a conduzione familiare -, sia per ammodernare e ripristinare la carreggiata stradale. [Continua in basso]

Le prime reazioni

Il primo a commentare l’accaduto è stato Francesco Colelli, coordinatore cittadino del Partito democratico, il quale in un post sulla sua pagina social non ha mancato di rimarcare il fatto che «dopo la presentazione in pompa magna con sindaco, onorevoli e assessori regionali, e dopo aver annunciato la strada che in cinque minuti avrebbe portato a mare, in silenzio, a telecamere spente, si vieta il transito ai non residenti. Il divieto – ha concluso Colelli – serve solo a pararsi in caso di incidenti, che ci saranno».