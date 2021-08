Vibonese, due vicini litigano a colpi di ascia e coltello, denunciati dai carabinieri

Altre due persone segnalate dagli uomini dell'Arma all’autorità giudiziaria per lesioni personali

Scenario decisamente allarmante a Rombiolo: una lite tra due vicini armati rispettivamente di ascia e di un affilatissimo coltello. Tutto lasciava presagire il peggio, ma il tempestivo intervento dei carabinieri della locale stazione, allertati da una richiesta d’intervento al 112, ha evitato più gravi conseguenze. Il litigio, fomentato dagli interminabili schiamazzi notturni, è giunto al culmine nella mattinata odierna, quando, giunti i carabinieri nei pressi dell’abitazione dei due, li trovano a brandeggiare le loro armi l’uno contro l’altro, tra le urla di minacce di morte più disparate. L’intervento è stato fulminio, i due sono stati immediatamente disarmati e riportati alla calma. Dai primi accertamenti, è scattata per entrambi la denuncia per detenzione abusiva di oggetti atti ad offendere. A Vazzano, invece, al termine di un’attività investigativa avviata dopo le reciproche querele presentate da due famiglie, maturate a causa di dissidi privati, i carabinieri della locale stazione hanno segnalato all’autorità giudiziaria due persone per lesioni personali.