Pistola sotto il tetto di casa, resta in carcere un 63enne di Tropea

Resta in carcere Filippo Gallisto, 63 anni, di Tropea, arrestato nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza poiché, nel corso di una perquisizione, è stato trovato in possesso di una pistola. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha infatti rigettato il suo ricorso. L’arma è stata trovata nascosta nel tetto della propria abitazione in via Libertà. E’ difeso dall’avvocato Giovanni Vecchio. E’ accusato dei reati di detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione.

Filippo Gallisto ha precedenti per appropriazione indebita, estorsione, truffa, omicidio, rapina e contravvenzioni varie, alcune delle quali commesse all’estero. In particolare negli anni ’90 è rimasto coinvolto nell’omicidio di Josephus Van Hass Mendrkus, proprietario di un bar in Belgio, freddato a colpi di pistola.