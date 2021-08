Piantagione di marijuana a Vibo Marina, arrestato un 36enne

I carabinieri della Stazione di Vibo Marina, con l’ausilio dell’8° Nucleo Elicotteri, sotto il coordinamento del pm Corrado Caputo, hanno tratto in arresto e posto ai domiciliari Michele Fazio, 36 anni, di Vibo Marina. Gli uomini della Benemerita, hanno trovato una piantagione di canapa ricavata in un’area rurale nei pressi della frazione Longobardi. La marijuana era celata tra piante di mais, zucchine e pomodori. Particolarmente ingegnoso l’impianto di irrigazione realizzato, del tipo a goccia, con attivazione manuale mediante rubinetteria. Tutte le piante, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono state distrutte previo campionamento. Michele Fazio è difeso dall’avvocato Francesco Lione. Il valore potenziale sul mercato della sostanza rinvenuta, una volta ultimato il ciclo di produzione, è stimato in oltre 60mila euro.