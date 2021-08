Ragazza uccisa da un branco a Satriano: individuato il proprietario dei cani – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

È al vaglio degli inquirenti la posizione di un pastore di Satriano, possibile proprietario dei cani che, nella tarda serata di ieri, hanno attaccato e sbranato la 20enne Simona Cavallaro. L’uomo si è presentato ai carabinieri. Il sindaco del piccolo centro del Catanzarese, Massimiliano Chiaravalloti, ai microfoni del network LaC, ha ammesso che negli ultimi anni sarebbero state diverse le segnalazioni riferite a quel branco di cani da pastore. [Continua in basso]

«Diverse segnalazioni sulla pericolosità del branco sono state state fatte – ha dichiarato il primo cittadino –, ma si è sempre trattato di segnalazioni orali. Il Comune aveva avvertito il proprietario del gregge di stare attento e tenere a bada i suoi cani».

Alcuni dei cani ricercati dalla serata di ieri sono stati individuati e presi in custodia dal servizio veterinario che avrà ora il compito di scovare eventuali microchip impiantati sugli animali.

Ai carabinieri toccherà il compito, coordinati dalla Procura di Catanzaro, di ricostruire i fatti anche in base al racconto dell’amico che si trovava insieme a Simona, il quale è riuscito a mettersi in salvo raggiungendo un piccolo casolare. La ragazza, a quanto pare, avrebbe tentato di sottrarsi al branco cercando di raggiungere la sua auto, senza però riuscirci. Solo alla fine delle indagini, carabinieri e magistrati potranno avere un quadro esaustivo della vicenda che permetterà loro attribuire eventuali responsabilità penali.

LEGGI ANCHE:Uccisa da un branco a Satriano, indagato per omicidio colposo il proprietario dei cani