Capo Vaticano, si tuffa tra le onde e rischia di annegare: salvato dai bagnini

Il salvataggio tra le onde

Si è tuffato in mare nonostante le onde alte, non riuscendo poi a tornare a riva e rischiando seriamente di annegare. È la brutta avventura vissuta da un turista a Capo Vaticano, in località Torre Marino. L’episodio si è verificato intorno alle ore 13.30. Tanti i turisti e i bagnanti che hanno assistito alla scena col fiato sospeso, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio grazie alla tempestività e professionalità di due bagnini. [Continua in basso]

I due bagnini che hanno salvato il turista

Giuseppe e Pasquale, in attività presso il villaggio Cala di Volpe, sono infatti intervenuti subito: appena hanno percepito il pericolo che l’uomo stava correndo, si sono tuffati in mare e sfidando le onde sono riusciti a riportarlo a riva. Lieto fine dunque, con il turista sano e salvo e un sospiro di sollievo per tutti i presenti.