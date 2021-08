Spettacolare incidente stradale nel Vibonese: un ferito

Spettacolare incidente stradale sulla Statale 18 in pieno centro a Mileto, a pochi passi dal Palazzo dei Normanni, sede del Comune. Tre le macchine coinvolte nel sinistro: una Opel Corsa, una Fiat Panda e una Lupo Wolkswagen, il cui conducente sembra avere avuto la peggio. Per cause ancora in corso di accertamento, le auto si sono scontrate lungo la via cittadina e la Opel Corsa è finita contro il palo elettrico della luce, per fortuna in quel momento non c’era nessuno a passeggio sul marciapiede altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi. Sul posto sono giunti subito i carabinieri, i quali hanno provveduto a circoscrivere la zona. Al momento si attende l’arrivo dell’autombulanza per soccorrere il ferito, che – come detto – era al volante della Lupo.