Vibonese, trovata marijuana in una intercapedine: denunciato 34enne

La polizia di Serra San Bruno, durante un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, ha denunciato un trentaquattrenne di Fabrizia, già gravato da numerosi precedenti. Grazie anche al fiuto del cane poliziotto durante la perquisizione domiciliare, poi estesa ad un garage di proprietà dell’uomo, è stato rinvenuto e sequestrato, nel piazzale antistante la predetta rimessa, in un’intercapedine ricavata al di sotto del manto di cemento, un involucro in cellophane, contenente complessivamente 64.15 grammi di marijuana e un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Inoltre, nell’ambito dei controlli successivi al rave party del 29 agosto scorso, interrotto in località Lubello di Serra San Bruno, i poliziotti del locale commissariato hanno controllato alcune persone a bordo di diversi caravan ancora presenti nel territorio serrese, che avevano partecipato al raduno. La perquisizione veicolare su due di essi ha permesso di rinvenire e sequestrare tre grammi di sostanze stupefacenti e contestare a due donne spagnole la detenzione della droga.