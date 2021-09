Lavori alla “Murmura”, il Consiglio di Istituto: «Per noi i disagi maggiori»

La dirigente Tiziana Furlano

A seguito delle novità emerse sugli interventi di ristrutturazione edilizia della scuola “Murmura” e della comunicazione della dirigente Tiziana Furlano, il Consiglio di Istituto si è riunito in seduta straordinaria ieri, 7 settembre 2021, e ha deciso di chiarire alcuni punti della situazione creatasi ed esprimere alcune considerazioni. «I lavori di ammodernamento e ristrutturazione per l’efficientamento energetico e l’efficienza antisismica del nostro istituto “Murmura” – si legge in una nota – sono stati approvati da anni ed era a conoscenza dell’amministrazione comunale l’inizio dei summenzionati lavori per l’anno 2021. Detto ciò, non si capisce come mai si sia aspettata l’estate, prima dell’avvio dell’anno scolastico, per organizzare il tutto invece di gestire per tempo la situazione. Ai primi di luglio il sindaco dichiara di stare valutando le manifestazioni d’interesse che erano pervenute al Comune per la disponibilità di eventuali locali dove sistemare le varie scuole interessate (Garibaldi, Don Bosco, Murmura): data la difficoltà a reperire strutture dell’Ente si era ricorso a un bando pubblico. Ai primi di agosto poi – prosegue la nota – un incontro al Comune con le parti interessate e dopo ampia discussione al nostro istituto venivano assegnati i seguenti locali: 4 aule presso la sede della Sacra Famiglia: 4 presso il Liceo Classico “Morelli” di Vibo Valentia; 7 presso Palazzo delle Accademie». [Continua in basso]

Il 5 agosto 2021 – ricordano i membri del Consiglio di Istituto – «c’è un incontro tra il sindaco e i vari comitati dei genitori per cui si confermano i locali attribuiti alla nostra scuola anche se dovranno essere effettuati vari lavori per sistemare le strutture e renderle sicure. Ce la faranno per l’inizio dell’anno scolastico in più di un mese di tempo? Aspettiamo con fiducia la consegna dei locali e intanto la scuola si adopera a smontare, impacchettare e preparare il trasferimento, compito non affatto semplice. Status quo al 7 settembre: il sindaco informa la nostra dirigente che non è pronto il Palazzo delle Accademie, ragion per cui i lavori saranno rinviati ai primi di ottobre e tutto rimarrà come prima. Delusione, amarezza, sconforto. Solo per la “Murmura”disagi maggiori. Le famiglie dell’Istituto, infatti, non avranno più certezza e sicurezza e non si potranno organizzare al meglio perché durante il corso dell’anno dovranno subire le difficoltà di un trasloco. I ragazzi saranno sicuramente disorientati e confusi poiché si dovranno adeguare alla nuova situazione senza considerare tutti i “salti mortali” che la scuola aveva fatto per organizzare e gestire il cambio di sede. Siamo stati trattati allo stesso modo degli altri? Ora riflettiamo insieme su tutto ciò e – chiude la nota – ci affidiamo al buon senso di chi ha la competenza di risolvere al più presto questo increscioso stato di fatto».