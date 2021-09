Giovane muore annegato nel mare di Pizzo

Un ventenne di nazionalità romena è annegato nelle acque di località “Colamaio 2” nel territorio comunale di Pizzo Calabro. Il ragazzo era arrivato poche ore prima assieme alla sua famiglia con l’intenzione di trovare lavoro e cambiare vita. Il giovane ha quindi deciso di trascorrere qualche ora di relax in spiaggia. Tuffatosi in mare, il giovane non è riuscito a guadagnare la riva venendo sopraffatto dalle onde. Il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato mentre era ancora in acqua. Indagini sull’accaduto sono state avviate dalla Guardia costiera e dai carabinieri della Stazione di Pizzo Calabro.