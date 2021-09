Nuovo smottamento sulla strada per Longobardi, il Pd: «Dal sindaco solo slogan»

L’arteria della frazione chiusa già due volte per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza

Non c’è pace per la strada che attraversa il centro abitato di Longobardi, frazione di Vibo Valentia, paese posto a metà tra la città capoluogo e Vibo Marina. Chiusa per ben due volte all’ingresso del paese per permettere alcuni lavori di messa in sicurezza dopo lo smottamento di parte della carreggiata, a causa delle abbondanti piogge di ieri, si è verificato un nuovo cedimento di parte dell’arteria. [Continua in basso]

«La strada di Longobardi è nuovamente dissestata dopo la pioggia di ieri – fanno sapere in una nota Francesco Colelli, coordinatore cittadino del Pd, e i consiglieri comunali dem Stefano Luciano e Stefano Soriano – Ed esattamente nel punto oggetto dei lavori appena conclusi. Eppure sono di qualche giorno fa le fotografie pubblicate dal sindaco, che invece di fare il pugno duro per chiedere il risarcimento alla ditta, pensava di rassicurare i cittadini con i soliti slogan privi di concretezza. Un sindaco accorto e responsabile deve essere garante dei diritti dei cittadini e soprattutto – viene rimarcato dai tre esponenti democrat – garante di processi amministrativi efficaci sovrintendendo, anche in prima persona se necessario, ai lavori pubblici come se fossero lavori di casa propria. La vicenda della strada di Longobardi è l’esempio plastico di come vengono gettate al vento le risorse pubbliche senza garantire la fruibilità delle strade. Abbiamo sempre detto che è corretto pagare le tasse ma è doveroso però per un Comune garantire i servizi pubblici essenziali», questa la conclusione di Colelli, Luciano e Soriano.