Incidente sul lavoro a Mileto, ferito portato in ospedale (LIVE)

Incidente sul lavoro a Mileto in località Lenza della Corte. Per cause ancora in corso di accertamento, nel corso di alcuni lavori sul tetto di un’abitazione sita in via Conforti, la fiamma ossidrica usata per posizionare del catrame ha ustionato una persona, G.C., 70 anni, che ha poi perso i sensi. In un primo tempo era stato allertato l’elisoccorso, ma dopo l’arrivo dei sanitari del 118 si è deciso per un veloce trasferimento all’ospedale di Vibo Valentia dove verrà valutato l’eventuale trasferimento all’ospedale di Catania. Le ustioni sono fortunatamente solo agli arti inferiori.



SEGUONO AGGIORNAMENTI