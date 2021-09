Rinascita Scott: dissequestrati i beni di Ilenia Razionale

Accolta l’istanza del difensore per un’impresa individuale ed un conto corrente postale. Il padre Saverio fra i principali imputati del maxiprocesso

Il gip distrettuale di Catanzaro ha disposto il dissequestro dei beni, sequestrati in via preventiva ad Ilenia Razionale, 32 anni, di San Gregorio d’Ippona nell’ambito dell’operazione Rinascita Scott. Il giudice ha quindi accolto l’istanza presentata dall’avvocato Paola Stilo alla quale aveva espresso parere favorevole anche il pm della Dda di Catanzaro, Annamaria Frustaci, dopo aver preso atto di una nota inoltrata dai carabinieri del Ros. Il dissequestro interessa un’impresa individuale attiva nella coltivazione di frutti oleosi ed un conto corrente postale con saldo attivo al momento del sequestro pari a 54mila euro.



Ilenia Razionale è la figlia di Saverio Razionale, quest’ultimo fra i principali imputati del maxiprocesso Rinascita Scott in corso dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia. Saverio Razionale viene posto dall’accusa al vertice del locale di ‘ndrangheta di San Gregorio d’Ippona e del c.d. “Crimine” della provincia di Vibo Valentia.

