Deceduta la bimba caduta dal balcone: era ricoverata al “Bambin Gesù”

Ha avuto un tragico epilogo la vicenda della undicenne, precipitata venerdì scorso a Lappano (provincia di Cosenza) dal balcone di casa e poi trasferita al Bambin Gesù di Roma con un mezzo aereo militare. I medici dell’ospedale capitolino ne hanno constatato la morte celebrale. Secondo alcune indiscrezioni i genitori, seppur affranti dal dolore, stanno valutando la possibilità di donarne gli organi. Come si ricorderà la piccola, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, era caduta dal secondo piano di un edificio sito in località Santo Stefano, riportando gravissime lesioni al fegato con una lesione dell’arteria epatica. Giunta all’ospedale dell’Annunziata in fin di vita, i sanitari del nosocomio bruzio l’hanno sottoposta subito a un primo intervento chirurgico per stabilizzarne le condizioni, così da consentirne il trasferimento. Oggi purtroppo sono tramontate le ultime speranza di salvarle la vita. Sull’episodio la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo.