Soriano, danno fuoco ad abitazione occupata da un nigeriano e si danno alla fuga

Indagini sono in corso a Soriano Calabro da parte dei carabinieri della locale Stazione, diretta dal maresciallo Barbaro Sciacca, per fare piena luce su quanto accaduto nel corso della notte quando un’abitazione nel centro del paese è stata data alle fiamme da due persone. Secondo una prima ricostruzione, due individui non ancora identificati si sono introdotti nell’abitazione occupata da un giovane di nazionalità nigeriana. Per indurlo a lasciare la casa, i due avrebbero appiccato il fuoco all’appartamento per poi darsi alla fuga. Sul posto per spegnere le fiamme si sono portati i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile che hanno domato l’incendio impedendo che il fuoco raggiungesse le abitazioni vicine. I carabinieri di Soriano e della Compagnia di Serra San Bruno, diretti dal capitano Francesco Conigliaro, sono impegnati nelle indagini per risalire agli autori dell’incendio e capire i reali motivi del gesto che poteva avere tragiche conseguenze.