Vibo Valentia, la Polizia di stato celebra il Santo patrono

Presso il Duomo di San Leoluca di Vibo Valentia, l’amministratore apostolico della Diocesi di Mileto, monsignor Francesco Oliva, ha celebrato una santa messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, alla presenza di numerose autorità, di poliziotti della Questura e degli allievi del 215° corso per agenti della Polizia. Al termine della cerimonia, presso la Scuola allievi agenti, il questore Raffaele Gargiulo ha consegnato riconoscimenti del Dipartimento della Polizia di stato al personale dipendente distintosi per merito di servizio.