I rapporti tra ‘ndrangheta e potere nella nuova puntata di Rinascita Scott – Video

Partirà da un'esclusiva il format di LaC in onda domani sera alle 21.30: il presunto patto inconfessabile tra un boss e lo Stato svelato da uno dei più recenti collaboratori di giustizia

Il presunto patto inconfessabile tra uno dei vertici del crimine organizzato calabrese e lo Stato, svelato da uno dei più recenti collaboratori di giustizia. Parte da una esclusiva la nuova puntata di Rinascita Scott – Il maxiprocesso alla ‘ndrangheta, in onda domani sera alle 21.30 su LaC Tv. L’interrogatorio è stato acquisito nell’ambito del procedimento denominato “Petrolmafie – Rinascita Scott 2”, la cui udienza preliminare è al via nell’aula bunker di Lamezia Terme. [Continua in basso]

Nel corso della trasmissione che si concentrerà sui rapporti tra la ‘ndrangheta e i diversi livelli del potere, da quello istituzionale a quello economico, si aprirà una finestra sul parallelo maxiprocesso Imponimento, che, sempre nell’aula bunker, assiste all’avvio della fase dibattimentale.

Intercettazioni, deposizioni di collaboratori di giustizia, analisi, interviste, questo e molto altro nel format condotto da Pietro Comito e Pino Aprile. Ospiti Lirio Abbate, vicedirettore dell’Espresso, la criminologa dell’Università dell’Essex, Regno Unito, Anna Sergi, il criminologo e psicopedagogista forense Sergio Caruso e l’avvocato Michelangelo Miceli, componente del maxicollegio difensivo impegnato in Rinascita Scott.