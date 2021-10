Vibo, la strada per Longobardi chiusa per i lavori di metanizzazione

Da oggi e fino al 15 ottobre, tutti i giorni dalle ore 8 alle 18, la strada che da Vibo Valentia conduce alle marinate – e viceversa -, passando per Longobardi, sarà chiusa al traffico per i lavori di metanizzazione. In particolare, tramite un’ordinanza della Polizia locale di Vibo Valentia è stata sospesa la circolazione in entrambi i sensi di marcia nel tratto di via Roma di Longobardi compreso tra l’innesto nord con la statale 18 e la fine dell’area di cantiere in prossimità di via Rosaniti. Il transito resta consentito ai soli residenti nella frazione Longobardi, ad esclusione dell’area di cantiere. Nel lasso di tempo in cui la strada resterà chiusa si provvederà ad eseguire lavori di scavo per la posa della condotta di trasporto del gas. Disagi si sono verificati stamattina quando gli automobilisti si sono trovati l’accesso alla strada sbarrato.