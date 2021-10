Covid, a Gerocarne chiusa la scuola dell’infanzia per un caso di positività

Ieri l’ordinanza con cui venivano sospese le lezioni in presenza per una classe della scuola elementare, dopo la scoperta di un caso positivo tra gli alunni. Oggi nuovo provvedimento del sindaco di Gerocarne, Vitaliano Papillo, che prevede delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il primo cittadino ha ordinato la chiusura della scuola dell’infanzia “L’Immacolata” di Gerocarne, dopo che è stata riscontrata con tampone molecolare la positività di un bambino che la frequenta. È stata disposta inoltre la quarantena per i contatti stretti ritenuti ad alto rischio. La scuola resterà chiusa in via precauzionale fino al 17 ottobre.