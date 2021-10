Mileto, automobilista investe un pedone in pieno centro

Il ferito è stato prontamente soccorso e trasferito all'ospedale di Vibo per le cure del caso

Incidente stradale questa sera a Mileto, in pieno centro cittadino, sul tratto urbano della statale 18. Erano da poco passate le 19 quando una Ford Fiesta con alla guida un pensionato del luogo, mentre percorreva la trafficata strada in direzione nord, ha investito un pedone che attraversava la carreggiata nei pressi di un bar e di altri esercizi commerciali facendolo cadere rovinosamente a terra. L’automobilista si è prontamente fermato a soccorrere il pedone, G.M., 58enne, pure lui residente nella cittadina normanna. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri e un’unità mobile del 118. I sanitari, dopo un primo soccorso, hanno provveduto a trasportare il pedone ferito all’ospedale “Iazzolino” di Vibo Valentia per le cure del caso.