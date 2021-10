Scritture contabili occultate, assolta titolare ditta manutenzione verde pubblico

Il Tribunale monocratico di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Gianfranco Grillone, ha assolto Rita Scordamaglia, 41 anni, di Vibo Valentia, imputata in qualità di rappresentante legale della Calabria Dimensione Verde srl con l’accusa di aver occultato e distrutto i registri contabili obbligatori e altra documentazione contabile, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto per le annualità che vanno dal 2013 al 2018, con impossibilità di determinare il volume d’affari in questo periodo.

La ditta “Calabria Dimensione Verde”, con sede a Vibo Valentia, si occupava principalmente della gestione del verde pubblico. Il pm Davide Dell’Aquila aveva chiesto la condanna a un anno e sei mesi.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Tommaso Zavaglia, ha sostenuto dinanzi al Tribunale la non configurabilità del reato in quanto l’imputata sarebbe stata semplicemente negligente nella tenuta dei registri obbligatori e dei documenti contabili senza volontà di distruzione o occultamento.