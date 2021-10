Incidente sulla statale 18, scontro auto moto: centauro trasferito in elisoccorso

Scontro frontale tra una Dacia e una moto Bmw avvenuto intorno alle 11.00 di questa mattina al chilometro 325 della strada statale 18, in località Petralonga nel territorio del comune di San Lucido. Nell’incidente è rimasto ferito gravemente il centauro, un 48enne di Amantea, il quale è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza in elisoccorso. Nel sinistro è rimasta ferita un’altra persona. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e del commissariato di Paola guidato dal comandante Pedullà. Presenti anche gli operatori dell’Anas che hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto stradale interessato e ripristinare la regolare circolazione del traffico.