Incidente a Palmi, auto precipita in un burrone: morto il conducente

Un uomo è morto questa mattina in un incidente stradale a Palmi, nel Reggino. Secondo quanto si è appreso, pare che l’auto su cui viaggiava la vittima intorno alle 7.30 sia precipitata in un burrone profondo circa 50 metri.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Palmi che ha estratto dalle lamiere il corpo dell’uomo ed è in attesa dell’autorizzazione del magistrato per poterlo recuperare. La squadra si è dovuta calare a circa 30 metri dal piano stradale in modo da poter recuperare il corpo su un dislivello di circa 20 metri.

La vittima, secondo le prime informazioni, non è stata ancora identificata perché non i soccorritori non avrebbero rinvenuto ancora i documenti. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente.