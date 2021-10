Maltempo, scuole chiuse a Vibo e in alcuni comuni della provincia: l’elenco

La Protezione civile regionale ha diramato la massima allerta per gran parte della regione. Allerta arancione nel Vibonese, ma nelle prossime ore è previsto un peggioramento

Nuovo messaggio di allerta diramato dall’Arpacal e dalla Protezione Civile regionale per le avverse condizioni meteorologiche che prevedono l’allerta rossa dalle ore 12:15 del 24/10/2021 alle ore 24:00 del 25/10/2021. Le maggiori criticità si stanno registrando sulla costa jonio meridionale, ma il maltempo sta imperversando anche sul Vibonese, dove la situazione meteorologica è al momento sotto controllo. Il peggiorare delle condizioni sta convincendo molti sindaci ad emanare in queste ore ordinanze di chiusura delle scuole per la giornata di domani, lunedì 25 Ottobre.

Scuole chiuse

Scuole chiuse a Vibo Valentia, Fabrizia, Filadelfia, Gerocarne, Mongiana, Nicotera e Polia. «Considerato – si legge nell’ordinanza del sindaco di Polia, Luca Alessandro- che le forti piogge rischiano di provocare ulteriori danni ad un territorio già vulnerabile e martoriato e al fine di evitare ogni pericolo e pregiudizio per gli studenti e gli operatori, ordina la chiusura della scuola». I sindaci invitano la cittadinanza ad usare la massima prudenza ed attenzione e uscire solo per effettive necessità.

Serra San Bruno attiva il C.O.C.

E’ emergenza maltempo anche a Serra San Bruno dove il sindaco Alfredo Barillari ha attivato il C.O.C. (centro operativo comunale) di Protezione civile al fine di assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione allo stato di emergenza. Il C.O.C. ubicato presso la sede comunale sita in piazza C.Tucci, N°1 è coordinato da responsabile Roberto Camillen. Nella città della Certosa su disposizione del sindaco le scuole resteranno chiuse fino al 30 Ottobre per limitare il contagio da Covid dopo il focolaio dei giorni scorsi.