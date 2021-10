Vibo, è ancora emergenza meteo: verso un altro giorno di chiusura delle scuole

È in piena attività l’Unità di crisi del CCS (centro coordinamento soccorso) attivato in Prefettura a Vibo per monitorare la situazione sull’intero territorio provinciale. Il presidio resterà operativo fino quando l’ondata di maltempo non cesserà. «La situazione nel Vibonese è sotto controllo» – fa sapere la Prefettura. Problemi sulla rete viaria per la caduta di rami e detriti. Nessuna arteria provinciale è stata chiusa al transito. [Continua in basso]

I danni del maltempo

Intervento dei vigili del fuoco di Vibo Valentia

Questa mattina a Nardodipace, in località Pecoraro è caduto un masso sulla strada comunale. Sulla strada si viaggia a senso alternato. Nella giornata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti nella sede della caserma dei carabinieri di Vallelonga, dove a causa delle forti raffiche alcune tegole sono state divelte. Sempre a causa del vento i vigili del fuoco sono intervenuti sulla costruenda scala mobile che avrebbe dovuto collegare il terminal bus con il centro della città capoluogo. Il vento ha divelto i pannelli.



Una caduta di massi si è verificata sulla ex strada provinciale Zaccanopoli-Parghelia, nel vibonese. Ciò ha provocato un’ostruzione parziale della sede stradale che impedisce il transito ai mezzi pesanti.

Nuova allerta rossa

E intanto per la giornata di domani è stata prorogata l’allerta rossa nei comuni di Fabrizia, Mongiana, Nardopdipace, Serra San Bruno, Spadola, Brognaturo, Simbario,Vallelonga, San Nicola da Crissa, dove è presumibile una nuova chiusura delle scuole. Chiusura non esclusa neppure negli altri centri del Vibonese dove l’allerta da rossa passerà ad arancione. [Continua in basso]

Scuole chiuse

Scuole chiuse anche nella giornata di domani martedì 26 ottobre a Joppolo, Nardodipace, San Calogero.



[IN AGGIORNAMENTO]