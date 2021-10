Arresti per droga a Catanzaro, Gratteri: «Usavano bambini per arricchirsi, è odioso» -Nomi

Di Luana Costa

Dieci giorni fa gli arresti a viale Isonzo, questa mattina nuovo colpo alla comunità rom di stanza nei quartieri a sud di Catanzaro. L’attività investigativa odierna è stata svolta congiuntamente dalla polizia e dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura di Catanzaro: 28 le persone raggiunte da una ordinanza di custodia cautelare per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, tra questi anche un minore.

Spaccio di droga a Catanzaro

«Dopo due settimane ci ritroviamo qui gli stessi investigatori, gli stessi aggiunti e gli stessi clienti – afferma il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri -. Ci troviamo in una indagine fotocopia rispetto a quella di due settimane fa, ci spostiamo solo di quartiere – all’Aranceto – dove c’è una comunità abbastanza agguerrita che controlla in maniera sistematica e asfissiante un pezzo della città e la domina, anzi la dominava fino a stanotte, sul piano anche fisico e riusciva a vendere tutta la tipologia di stupefacente. L’indagine di oggi è importante per noi perché non dobbiamo occuparci solo di massimi sistemi o della ‘ndrangheta ma dobbiamo interessarci anche di quella criminalità organizzata che rende asfissiante la vita delle persone. Con l’attività di questa notte crediamo di aver migliorato la vita dei cittadini catanzaresi che possono stare più sereni».

Gratteri: «Minori usati per arricchirsi»

«Quella colpita era una organizzazione spregiudicata perchè ha coinvolto dei minori, e ciò ci disturba e ci turba – continua -. Noi abbiamo fatto la nostra parte ma direi che altri organismi che si occupano del sociale – politico e amministrativo – dovrebbero interessarsi del degrado di questi pezzi della città e di altre aree urbane dove c’è emarginazione, dove c’è violenza e dove si consente in queste zone d’ombra l’uso e lo sfruttamento e la strumentalizzazione dei minori nel momento più delicato della loro vita solo per soldi. È un allarme che lancio perché si tratta di situazioni che ci turba e preoccupa: ossia usare i bambini per arricchirsi. È una cosa odiosa».

Nel corso della conferenza stampa è emerso come le operazioni siano state svolte in poco tempo, le investigazioni sono state avviate a gennaio del 2020 e hanno subito una accelerazione negli ultimi mesi a causa del verificarsi di almeno due casi di overdose, in particolare, un abituale assuntore di eroina è deceduto. Al vertice della famiglia, Marco Passalacqua, uno solo il gruppo che si occupava dello spaccio di sostanze nel quartiere, secondo quanto riferito dal dirigente della Squadra Mobile, Costantino Belvedere.

L’agguato ai carabinieri

Il comandante provinciale dei Carabinieri, Antonio Montanaro, ha invece riferito alcuni episodi accaduti nell’aprile del 2020 per descrivere la pericolosità sociale del gruppo. Alcuni degli odierni indagati hanno effettuato una serie di segnalazioni al numero di emergenza 112 per attirare due equipaggi dei carabinieri all’interno del quartiere Aranceto. Al loro arrivo i militari sono stati fatti oggetto di un agguato con una pioggia di sassi. «La ragione risiede – ha chiarito il comandante – nella pressante attività posta in essere dalle forze dell’ordine. Il giorno prima infatti il gruppo era stato colpito con il sequestro di un chilo e mezzo di cocaina».

In carcere

Antonio Berlingeri, cl. 1974, di Catanzaro

Fabio Bevilacqua, cl. 1991, di Catanzaro

Nico Bevilacqua, cl. 1992, di Catanzaro

Luca Catania, cl. 1992, di Catanzaro

Fabio Critelli, cl. 1976, di Catanzaro

Giuseppe Mungo, cl. 1987, di Borgia

Vincenzo Palleria, cl. 1979, di Girifalco

Daniele Passalacqua, cl. 1990, di Catanzaro

Domenico Salvatore Passalacqua, cl. 1999, di Catanzaro

Enzo Passalacqua, cl. 1989, di Catanzaro

Fiorella Passalacqua, cl. 1987, di Catanzaro

Franco Passalacqua, cl. 1983, di Catanzaro

Marco Passalacqua, cl. 1996, di Catanzaro

Rossella Passalacqua, cl. 1983, di Catanzaro

Angelo Tropea, cl. 1997, di Cropani

Damiano Veneziano, cl. 1989, di Catanzaro

Giovanni Veneziano, cl. 1980, di Catanzaro

Maurizio Vetere, cl. 1983, di Catanzaro

Agli arresti domiciliari