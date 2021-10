Omicidio stradale colposo a Mileto, un rinvio a giudizio

Omicidio stradale colposo con l’aggravante di essersi dato alla fuga. Questi i reati per i quali il gup del Tribunale di Vibo Valentia, Marina Russo, ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal procuratore Camillo Falvo nei confronti di Franco Crupi, 88 anni, di Mileto, accusato di aver investito la sera del 9 febbraio 2019 il pedone Rocco Grillo, 67 anni, poi deceduto all’ospedale di Catanzaro l’11 febbraio 2019 dopo due giorni di agonia. L’incidente è avvenuto sulla Statale 18 in località Baracconi fra Mileto e il territorio comunale di Ionadi in un tratto rettilineo ad unica carreggiata “per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nella conduzione di una Bmw”.

Franco Crupi è difeso dall’avvocato Giuseppe Di Renzo. Era stata all’epoca il pm, Claudia Colucci, a disporre l’esame autoptico sulla salma di Rocco Grillo, procedendo contestualmente a dare l’incarico anche per alcuni accertamenti tecnici urgenti sulla Bmw guidata da Crupi e posta sotto sequestro. L’auto era risultata priva dell’assicurazione obbligatoria. A notare a terra la salma di Rocco Grillo era stato il suo amico barista, Francesco Romano, titolare del bar Giulia. La tragedia aveva sconvolto l’intera comunità di Mileto. I familiari di Rocco Grillo – parti offese – sono assistiti dall’avvocato Fortunato Giordano (moglie e sorella di Rocco Grillo), mentre le figlie – assistite dagli avvocati Elisabetta Solano e Francesco Muzzopappa – hanno preferito non costituirsi parte civile preferendo intraprendere una separata azione civile per il risarcimento dei danni. Responsabile civile è stata individuata la Sara Assicurazioni spa, in qualità di impresa designata a gestire il Fondo di garanzia per le vittime della strada, rappresentata dall’avvocato Angelo Terranova. L’inizio del processo è stato fissato per il 26 gennaio prossimo dinanzi al Tribunale monocratico di Vibo Valentia.

