Ruba portafogli a mamma che accompagna figlio all’asilo, una denuncia a Vibo

Personale della Squadra Mobile di Vibo Valentia ha denunciato C.A., di 46 anni, del luogo, per il furto di un portafogli contenente denaro contante, carte di credito e vari documenti personali. In particolare, una signora, accompagnando il proprio figlio all’asilo comunale, ha lasciato la borsa all’interno della propria autovettura parcheggiata poco distante, allontanandosi il tempo necessario per affidare il bambino al personale della scuola.

Al momento di risalire in auto si è accorta che qualcuno aveva rovistato nella borsa e portato via il portafogli. I poliziotti, dopo aver acquisito le prime informazioni rese dalla donna in sede di denuncia, hanno raggiunto il luogo in cui si era verificato il furto e, rilevata la presenza di un sistema di videosorveglianza, ne hanno visionato le immagini, dalle quali hanno riconosciuto C.A., già noto alle forze dell’ordine, quale autore del furto. Il 46enne, rintracciato poco dopo, è stato trovato in possesso della refurtiva, poi restituita alla proprietaria e, quindi, denunciato alla Procura di Vibo Valentia.