Incidente stradale nel Vibonese: centauro trasferito all’ospedale Jazzolino

Brutto incidente stradale questo pomeriggio a Mileto. Vittima del sinistro, un giovane di Piscopio a bordo di una Yamaha 125 che, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo della propria moto mentre stava percorrendo in direzione nord il tratto urbano della strada statale 18. Il ragazzo, dopo aver sbattuto con la moto contro un lampione, è finito rovinosamente a terra. L’incidente è avvenuto alla periferia nord della cittadina normanna davanti agli occhi di altro giovane che, insieme alla vittima del sinistro stradale, stava attraversando l’arteria a bordo della propria moto.

A dare i primi soccorsi al malcapitato, nel frattempo visibilmente dolorante sull’asfalto e con probabili fratture agli arti, è stato un medico che proprio in quel momento stava transitando in automobile sulla statale 18 insieme alla famiglia.

Subito dopo è intervenuta un’unità mobile del 118 che, a sua volt,a stava trasportando all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia un’anziana signora appena soccorsa. Sul posto è giunta successivamente un’altra autoambulanza che ha infine provveduto a trasferire lo sfortunato giovane all’ospedale di Vibo. Si sta valutando un ulteriore trasferimento del ferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Sul luogo dell’incidente per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità si sono portati anche i carabinieri.