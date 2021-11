Incidente mortale a Cosenza: una vittima nel frontale tra due auto

È di una vittima e due feriti il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto nel pomeriggio due autovetture, lungo la strada statale 107 “Silana Crotonese” nel territorio comunale di Cosenza. Una Opel Astra ed una Fiat Punto si sono scontrate frontalmente: ad avere la peggio il conducente della Fiat, mentre le persone rimaste ferite sono state affidate al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico deviato sulla viabilità. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.