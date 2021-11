Incidente lungo la Salerno-Reggio, muore 41enne nei pressi dello svincolo di Tarsia

Per cause in corso di accertamento il veicolo sul quale viaggiava lungo la corsia nord è finito fuori strada

di Salvatore Bruno

Una persona è morta in un incidente sulla Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Tarsia. Aveva 41 anni ed era originario della Sibaritide. Per cause in corso di accertamento il veicolo sul quale viaggiava lungo la corsia nord, è sbandato finendo fuori dalla carreggiata.

Forse l’uomo è stato colto da un malore. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale per le verifiche del caso. Lievi ripercussioni sulla circolazione del traffico, tornata rapidamente alla normalità