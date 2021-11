Auto in fiamme a Vibo Marina: l’incendio domato dai vigili del fuoco

Il rogo, di origine dolosa, lungo via Pizzo. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra volante

Ieri sera intorno alle ore 22.15 , i poliziotti della squadra volante, a seguito di una chiamata al 113, sono intervenuti per il principio d’incendio di un autovettura in via Pizzo a Vibo Marina.

Si tratta di un fiat panda di colore bianco appartenente a un sessantacinquenne, che aveva parcheggiato l’utilitaria sulla pubblica via. L’incendio, di origine dolosa è stato domato dai vigili del fuoco che hanno evitato il propagarsi delle fiamme.