Sparatoria a Portosalvo, l’autore si consegna ai carabinieri

Si è consegnato ai carabinieri di Vibo l’autore della sparatoria costata il ferimento di due cognati a Portosalvo. La sparatoria è avvenuta in via Roma dinanzi ad una panetteria. Secondo una prima ricostruzione, A.C. (queste le sue iniziali) al culmine di una discussione avrebbe aperto il fuoco all’indirizzo di Aldo Barbieri, rimasto ferito alla gamba destra, e di Pietro Perugino, entrambi di 42 anni, residenti a Pannaconi di Cessaniti. I feriti si trovano ricoverati in ospedale e sono stati dichiarati fuori pericolo. Aldo Barbieri è uno dei soci della Cof spa, l’azienda di Portosalvo di recente dichiarata fallita e che produceva sino al 2018 venti milioni di confezioni di frutta e verdura l’anno. Dopo aver aperto il fuoco, A.C. si era dato alla fuga.