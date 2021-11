Scala mobile di Vibo Valentia, nuovo stop: «Ma non sarà un’altra incompiuta» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

«La scala mobile di Vibo Valentia non resterà un’altra incompiuta», parola dell’assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo che spiega l’ennesimo intoppo che ha fatto slittare l’inaugurazione di un’opera attesa da 15 anni. «Manca soltanto il collaudo, dopodiché potrà essere finalmente inaugurata», annunciava ad agosto scorso l’assessore. Una promessa che non è riuscito a mantenere a causa della violenta ondata di maltempo che poche settimane fa si è abbattuta sul Vibonese sradicando la copertura in policarbonato. [Continua in basso]

«Tra un paio di settimane – assicura il direttore dei lavori Carmelo Congestrì che incontriamo sul cantiere – sarà ripristinata la copertura, la cui non conformità era stata già segnalata alla ditta, ancor prima delle raffiche di vento». Durante il montaggio dei pannelli infatti lo stesso direttore dei lavori si era accorto che non erano stati realizzati come da elaborati progettuali. Quindi era stata inoltrata una diffida alla ditta affinché li sostituisse con urgenza. Operazioni che saranno eseguite tra pochi giorni. Poi finalmente sarà la volta del collaudo, che sarà effettuato dai tecnici dell’Ustif (Ufficio speciale trasporti e impianti fissi), organo periferico del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Due passaggi fondamentali prima di potere comunicare la data dell’inaugurazione che potrebbe avvenire entro Natale, la previsione ottimistica dell’assessore Russo che ripone la massima attenzione su un’opera che quando entrerà in funzione, permetterà di migliorare e agevolare l’accesso al centro cittadino, contribuendo a decongestionare il traffico grazie al collegamento diretto con il terminal bus dove quotidianamente affluiscono migliaia di studenti.