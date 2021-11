Su LaC Tv torna Rinascita Scott: stasera lo speciale sulla sentenza in abbreviato – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Settanta condanne, diciannove assoluzioni, una prescrizione. Una sentenza storica, quella emessa nell’ambito del processo in abbreviato scaturito dall’inchiesta Rinascita Scott. È dedicata interamente al verdetto di sabato 6 novembre, letto dal gup distrettuale Claudio Paris nell’aula bunker di Lamezia Terme, la nuova puntata Rinascita Scott – Il maxi processo alla ‘ndrangheta, il format condotto da Pietro Comito e Pino Aprile in onda questa sera alle 21.30 su LaC Tv.



Un impianto accusatorio che ha retto per la gran parte degli imputati. Verranno trasmesse anche le dichiarazioni a caldo dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri subito dopo la lettura della sentenza. Verranno analizzate condanne e risarcimenti danni che gli imputati dovranno pagare alle costituite parte civili, enti privati e associazioni. E ancora: intercettazioni esclusive, commenti e collegamenti.



In studio l’avvocato Salvatore Sorbilli, componente del collegio difensivo nel maxiprocesso sia nel filone con rito ordinario che in quello in abbreviato, e Giuseppe Baglivo, cronista giudiziario e direttore de IlVibonese.it.