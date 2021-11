Sparatoria a Portosalvo, in due lasciano il carcere per i domiciliari

Passano dal carcere agli arresti domiciliari Vincenzo Porretta, 47 anni, e Antonio Ciliberto, 38 anni, entrambi di Vibo Valentia, destinatari di un fermo di indiziato di delitto della Procura con l’accusa di duplice tentato omicidio nei confronti dei cognati Aldo Barbieri e Pietro Perugini. Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Marina Russo, non ha infatti convalidato il fermo e – in accoglimento delle argomentazioni degli avvocati Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato per Vincenzo Porretta e Alessio Di Prima e Gianluca Policaro per Antonio Ciliberto – ha riqualificato il reato di tentato omicidio in quello di lesioni aggravate dall’uso di un’arma e di un bastone.



La riqualificazione del reato ha portato il gip ad emettere la più gradata misura degli arresti domiciliari e quindi Vincenzo Porretta e Antonio Ciliberto hanno lasciato il carcere di Vibo. Nei loro confronti anche le contestazioni di concorso in detenzione e porto illegale di arma da fuoco e spari in luogo pubblico. Cinque in totale i colpi che sarebbero stati esplosi da Antonio Ciliberto all’indirizzo di Aldo Barbieri e Pietro Perugini che sono stati feriti alle gambe. Vincenzo Porretta, titolare di un panificio a Portosalvo (nei cui pressi si è verificata la sparatoria), è invece accusato di aver incitato Ciliberto a prendere la pistola e sparare. Porretta e Ciliberto si sarebbero determinati ad aprire il fuoco dopo un’ipotizzata aggressione nei loro confronti da parte di Barbieri e Perugini, entrambi di Pannaconi (frazione di Cessaniti).