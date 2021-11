Vendono una falsa assicurazione a un 61enne nel Vibonese: denunciati per truffa

I venditori della polizza “fantasma” erano già noti alle forze dell’ordine per analoghi raggiri commessi in tutta Italia

I poliziotti del posto fisso di Polizia di Tropea hanno denunciato due persone per il reato di truffa. La vittima è un sessantunenne di Ricadi, raggirato online attraverso un falso sito di assicurazioni. L'uomo, dopo aver chiesto un preventivo, avrebbe pagato l'importo della polizza senza ottenere alcun tipo di copertura assicurativa. Il 61enne ha scoperto di essere stato truffato solo in seguito ad una verifica del proprio contratto assicurativo effettuata tramite il sito dell'assicurazione che credeva di aver stipulato e ha denunciato l'accaduto agli Uffici della Polizia di Stato di Tropea.

I venditori della polizza assicurativa “fantasma”, entrambi residenti a Napoli, erano già noti alle forze dell’ordine per analoghi raggiri commessi in tutta Italia. Il fenomeno delle truffe online è in continua crescita e la Polizia di Stato continua a sensibilizzare tutti i cittadini a prestare particolare attenzione a questi impostori che utilizzano le offerte a basso costo per attirare possibili vittime.