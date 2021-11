‘Ndrangheta e narcotraffico, i nomi dei 104 arrestati nell’inchiesta contro il clan Molè – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Sono 36 le misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Reggio Calabria che ha colpito principalmente il clan Molè di Gioia Tauro, ma anche le famiglie Pesce e Pisano di Rosarno e Crea di Rizziconi. Tre i vibonesi coinvolti nell’inchiesta, due di Nicotera (di cui uno indagato a piede libero) ed uno di Mileto. Fra i reati contestati anche l’estorsione e il traffico di sostanze stupefacenti, L’operazione è denominata “Nuova Narcos Europea”. Con riferimento al reato associativo e a vicende di natura estorsiva, le indagini hanno approfondito anche le condotte di alcuni soggetti domiciliati in Lombardia e, segnatamente, in provincia di Como e Varese, i quali sono stati oggetto di una parallela e collegata inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, che ha emesso un fermo di indiziato di delitto a carico di numerosi indagati. [Continua in basso]

Le investigazioni hanno consentito di raccogliere diversi e plurimi elementi ritenuti allo stato probanti circa l’esistenza di un’associazione internazionale dedita al traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti. Di tale associazione sono accusati di essere partecipi anche alcuni dei presunti affiliati al clan Molè. Le indagini hanno permesso di individuare l’arrivo di carichi di cocaina sia al porto di Gioia Tauro che nel porto di Livorno.

Gli arrestati dell’inchiesta di Reggio Calabria

In carcere

Albanese Antonio, di Gioia Tauro (cl. ’45)

Antonini Massimo, di Livorno (cl. ’57)

Baratta Giuseppe, (cl. ’65) di Nicotera, residente a Cormano (Mi)

residente a Cormano (Mi) Billi Mario, di Livorno (cl.’79)

Campanella Antonio, di Locri (cl. ’87)

Ccaio Tacuri Milton Cesar, (cl. ’87), nato a Lima (Perù)

Cioni Fabio, di Livorno (cl. ’61)

Condello Giuseppe, di Gioia Tauro (cl.’70)

Condello Michele, di Gioia Tauro (cl. ’93)

Crea Teodoro, 20 anni, di Rizziconi

D’Angeli Giuseppe, di Cittanova (cl. ’80)

Delgabo Corbetto Angello Gianpierr (cl. ’91) nato a Callao (Perù)

De Pasquale Letterio, di Messina (cl. ’83)

Fazzari Girolamo, di Drosi, frazione di Rizziconi (cl. ’85)

Ficarra Daniele, di Gioia Tauro (cl. ’76)

Ficarra Domenico, di Gioia Tauro (cl. ’84)

Ficarra Giuseppe, di Gioia Tauro (cl. ’61)

Ficarra Simone, di Gioia Tauro (cl. ’92)

Fonti Emanuele, (cl. 60), di Casorezzo (Mi)

Iaropoli Domenico (cl. ’87), di Rosarno

Iannì Giovanni, di Gioia Tauro (cl. ’87)

Javier Tarazona Sandro Sergio, (cl. ’76), nato a Lima (Perù)

Molè Rocco, di Gioia Tauro (cl. ’95)

Mazzitelli Ippolito, di Gioia Tauro (cl. ’92)

Pesce Antonino, di Rosarno (cl. ’93)

Pesce Francesco, detto “U pecura”, di Rosarno (cl. ’79)

Previte Giacomo, di Gioia Tauro (cl. ’92)

Salerni Antonio, (cl. ’66), di Gerenzano (Va)

Salerni Teresa, (cl. ’62) di Gioia Tauro)

Tenorio Alvarez Antonio Josè (cl. ’58), colombiano residente a Madrid

Valverde Huaranga Kevin Cesar (cl. ’91), nato a Lima (Perù)

Ai domiciliari

Ferraro Giuseppe Antonio, di Rosarno (cl. ’71)

Pisano Bruno, di Rosarno (cl. ’86)

Fertonani Flavio Pietro Paolo (cl. ’55), di San Fermo della Battaglia (Co)

Latino Vincenzo, di Gioia Tauro (cl. ’98)

Cosoleto Salvatore, di Gioia Tauro (cl. ’86)

I fermati nell’inchiesta di Milano

Alessi Tommaso

Belcastro Davide

Belcastro Michelangelo detto Ninnè

Beretta Stefano

Bettarini Vincenzo Trinità

Carlino Antonio

Carugati Sam Har

Chindamo Antonino

Consagra Carmela

Contessa Michele

De Lumè Luciano

Del Duca Giuseppina

De Re Alessio

Fasoli Stefano

Ficarra Antonio

Ficarra Daniele

Ficarra Domenico classe ’85

Ficarra Domenico classe ’84

Ficarra Massimiliano

Ficarra Rocco Marcello

Foriglio Francesco

Garieri Domenico

Genovese Pietro

Iaconis Giuseppe

Kekaj Ferdinand

Larosa Michelangelo

Larosa Pasquale

Mandaglio Giuseppe

Mandaglio Roberto

Mandaglio Rocco detto Bro

Molteni Angeli

Molteni Luca

Palamara Leo

Palmieri Alessandro

Palmieri Vincenzo

Pesce Mirko

Prifti Xhuljano

Primerano Alex

Rusconi Elisabetta

Salerni Antonio

Salerni Attilio

Salerni Rossella

Salerni Valentina

Sapek Anan Dagmara

Scarfò Giuseppe

Stillitano Andrea

Stillitano Domenico

Tagliente Alessandro

Tagliente Sergio

Tonietti Claudio

Valenzisi Antonio

Valenzisi Giuseppe

Valenzisi Massimo

Valenzisi Roberto

Gli arrestati in Toscana

Riitano Francesco

Palamara Mario

Ierace Giuseppe Antoni

Fonti Antonino

Antonini Massimo

Billi Mario

Cioni Fabio

Callà Nicodemo Francesco, nato a Mileto

Catalano Antonio

Molè Rocco

Ficarra Simone

Ficarra Domenico

Fedeli Enrico

Farioli Giordano

Nell’operazione della Dda di Reggio Calabria indagato a piede libero anche Giuseppe D’Angelo (cl. ’79) di Nicotera. Unitamente a Giuseppe Baratta, pure lui di Nicotera, sono accusati di essersi resi disponibili a commercializzare in modo continuativo e sistematico, nella città di Milano, la sostanza stupefacente del tipo cocaina, fornita dall’organizzazione criminale guidata da Rocco Molè.

