Nuovo teatro di Vibo, si allontana la consegna: il Consorzio ottiene una proroga sulla fine dei lavori

L’amministrazione comunale dice sì allo spostamento in avanti della data. L’aggiudicazione dell’ultimo lotto per portare a termine gli interventi nella struttura di Moderata Durant risale allo scorso 11 giugno

Come si presenta oggi il nuovo teatro nella parte posteriore

Si allungano ancora una volta i tempi di consegna del nuovo teatro comunale di Vibo Valentia. Il Consorzio Stabile Geco Scarl, con sede ad Anzio, ha infatti chiesto poche settimane fa e ottenuto dal Comune capoluogo una proroga sulla fine dei lavori previsti. L’opera, infatti, stando al contratto di appalto, che il Consorzio si è aggiudicato lo scorso 11 giugno, doveva essere consegnata addirittura il 16 ottobre. Quindi, ad oggi, si era già in ritardo sulla consegna dell’opera. Adesso, invece, il termine ultimo è stato posticipato al 15 dicembre prossimo con il consenso dell’amministrazione del capoluogo. Esattamente sessanta giorni dopo. Va detto che i lavori di completamento del nuovo teatro (assegnati di recente dal Consorzio all’impresa Pia Srls con sede a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta) sono stati avviati in netto ritardo rispetto al previsto, l’estate insomma è passata senza fare niente. Gli interventi sono ripresi soltanto nelle ultime settimane e con il semplice taglio delle erbacce e della rimozione di diverso materiale dall’area esterna alla struttura. Tutto qui. Di fatto, si attendeva che il Consorzio prendesse pieno possesso del cantiere al fine di portare una buona volta a termine gli ultimi interventi. Nelle ultime ore, poi, è arrivato il disco verde alla proroga che concede ulteriore tempo.



Ad oggi, come è noto, nella struttura di Moderata Durant devono ancora essere completate le opere che riguardano la fornitura delle poltrone, delle tende, dei rivestimenti della sala, degli ascensori e degli arredi, oltre alla sistemazione dell’intera zona esterna. Il tutto per un importo complessivo pari a 360.814 di euro. [Continua in basso]

I motivi alla base della proroga

La richiesta avanzata a Palazzo Luigi Razza da parte del Consorzio di Anzio di avere maggiore tempo per riuscire a portare a termine l’ultimo lotto di interventi, stando a quanto si legge nella determina, a firma del dirigente di settore Domenico Libero Scuglia, che dà formalmente il via libera alla proroga, sono da individuare in due principali ragioni: innanzitutto nel fatto che – ha motivato il Consorzio – «poiché i lavori in oggetto sono costituiti per la maggior parte da forniture (poltrone, sgabelli, armadi, ascensori, tendaggi, tappezzeria e altro). Queste, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, hanno subito nelle aziende fornitrici un blocco della produzione, nonché disservizi nella consegna». [Continua in basso]

Una veduta interna del nuovo teatro comunale

Il Consorzio ha, inoltre, evidenziato che «l’attuale situazione degli approvvigionamenti di materie prime attraversa un periodo di estrema incertezza caratterizzato dalla non definizione della disponibilità dei materiali stessi». I motivi posti alla base della richiesta di proroga effettuata dal Consorzio al Comune sono stati, inoltre, considerati anche dal direttore dei lavori, architetto Vincenzo Carone, una volta «esaminata la documentazione tecnica-amministrativa relativa all’esecuzione dei lavori, pienamente «fondati» ed ha, dunque, dato parere «favorevole alla concessione della proroga», chiarendo che «le cause sopra descritte non sono imputabili all’appaltatore». Per tali ragioni, quindi, l’amministrazione di Palazzo Luigi Razza ha deciso di concedere la proroga dei lavori al Consorzio di Anzio, spostando il termine ultimo di consegna del nuovo teatro comunale al prossimo 15 dicembre. Sarà la volta buona? Vedremo.