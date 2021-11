Al Comune di Pizzo 51mila euro di fondi per i libri di testo degli studenti

Il Comune di Pizzo ha ottenuto dalla Regione Calabria fondi per 51mila e 233 euro per la fornitura di libri di testo alle famiglie con basso reddito. La notizia è stata diffusa dai commissari alla guida dell’ente attraverso la pagina social del Comune. Le somme, calcolate sulla base del parametro ministeriale del 20,2% della popolazione scolastica frequentante le scuole ubicate nel territorio comunale, saranno accreditate direttamente dal Comune.

Le risorse saranno così distinte: 25mia e 429 euro per la fornitura dei libri di testo degli alunni frequentanti le scuole medie, 12mila e 192 euro per i volumi destinati agli studenti delle prime e seconde classi della scuola secondaria superiore e 12mila e 840 euro per gli alunni del terzo, quarto e quinto sella scuola secondaria superiore.

Nei fondi ne potranno beneficiare gli studenti frequentanti le scuole presenti nel territorio comunale e appartenenti alle famiglie il cui reddito netto annuo corrisponde ad un valore Isee inferiore o uguale a 10mila e 632 euro.