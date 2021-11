Ventunenne accoltellata alla gola da un’altra donna: trasportata d’urgenza in ospedale

Più fendenti al volto, alla gola, e in altre parti del corpo. Destinataria dell’aggressione una ragazza di 21 anni, subito soccorsa e trasportata in elisoccorso all’Annunziata di Cosenza. L’episodio a Cassano. La giovane non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita. A colpirla con un taglierino sarebbe stata una donna trentenne del luogo, appena dopo lo scontro fermata dagli uomini del capitano Michele Ornelli già sulle tracce dell’indiziata sin dalle prime battute. La donna è ora in stato di fermo nella compagnia dei carabinieri di Cassano, in attesa delle decisioni del magistrato. Secondo quanto trapela, la lite avrebbe origini passionali.