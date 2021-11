Terremoto di magnitudo 4.3 questa mattina al largo delle Isole Eolie

L’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, questa mattina alle ore 3.52, un terremoto di magnitudo 4.3 della scala Richter con epicentro nel mar Tirreno Meridionale, a una profondità di 5 km, a 25 km circa a nord-est dell’isola di Alicudi.

La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione locale, ma non essendoci grossi centri abitati nell’area di 20 km dall’epicentro, non è stato finora segnalato alcun danno a persone o cose. Non si sono, finora , registrate repliche.

Ma il sisma di poche ore fa non è l’unico evento che ha interessato le Eolie in questi giorni. Infatti lo Stromboli continua ad alimentare un intenso trabocco lavico che rotola lungo il suo pendio dalla cosiddetta Sciara del Fuoco raggiungendo il mare. Inoltre l’isola di Vulcano è stata,in questi giorni, parzialmente evacuata a causa della fuoruscita di gas ad alta temperatura.