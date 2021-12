Focolaio Covid a Ricadi: prorogata ancora la chiusura delle scuole

Gli alunni di asilo, elementare e media non torneranno in classe lunedì. Salta anche lo screening che era previsto per domani

Non torneranno in classe lunedì gli studenti di Ricadi, a causa del focolaio Covid che ancora persiste nel comune costiero. Il sindaco, Nicola Antonio Tripodi, ha prorogato per le giornate del 6 e 7 dicembre la sospensione delle attività didattiche in presenza nella scuola elementare e dell’infanzia di Ricadi, site nella frazione Orsigliadi, e nella scuola media a San Nicolò. Per tale motivo lo screening su alunni e personale scolastico previsto per domani è stato rinviato a data da destinarsi.



L’ordinanza odierna si è resa necessaria dopo un’attenta valutazione della situazione epidemiologica, ritenuta ancora “esplosiva”. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Asp di Vibo, infatti, i contagi sono 34 di cui una ventina sono bambini. Una situazione che aveva già indotto il primo cittadino, oltre a chiudere le scuole, anche a sospendere i mercati settimanali e a introdurre l’obbligo di mascherina all’aperto.