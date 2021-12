Picchia la compagna e le figlie: nel Cosentino finisce in manette un 39enne

I carabinieri di Montalto Uffugo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di M.P. di 39 anni del posto, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata. L’uomo avrebbe posto in essere con abitualità, ai danni della compagna e delle due figlie minori conviventi di 17 e 2 anni, comportamenti palesemente violenti e vessatori, che hanno cagionato alle stesse sofferenze, prostrazione ed un disagio incompatibili con le normali condizioni di vita.