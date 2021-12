Inchiesta per Caporalato, indagata la moglie dell’ex prefetto di Vibo Valentia

La moglie di Michele Di Bari, attuale capo del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale, nonché ex prefetto di Vibo Valentia (dal 2012 al 2013) e di Reggio Calabria (nel periodo caldo dell’abbattimento dell’ex ghetto nell’area industriale della piana di Gioia Tauro), è tra le 16 persone indagate nell’inchiesta per caporalato dei carabinieri e della procura di Foggia, denominata “Terra Rossa”, che ha portato all’arresto di cinque persone, due delle quali in carcere. Per la donna è scattato l’obbligo di firma.