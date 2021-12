Dieci colpi di arma da fuoco a Vibo contro un bar tabacchi

Dieci colpi di pistola sono stati esplosi nella notte contro il bar-tabacchino “La Dea Bendata” sito a Vena di Ionadi. I colpi hanno causato danni al locale ancora in corso di quantificazione. L’esercizio commerciale anche in passato è stato oggetto di colpi d’arma da fuoco. Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini si è portata la polizia ed anche i carabinieri. Non si esclude al momento alcuna ipotesi. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.